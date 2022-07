Imbiss in Alsleben: Der Mühle schmeckt’s

Der kleine Imbiss auf dem Gelände der Saalemühle in Alsleben lockt nicht nur Mitarbeiter an. Warum sich ein Besuch lohnt.

Alsleben/MZ - „Bis morgen“, hallt es durch den kleinen Imbiss von Ilona Dorendorf auf dem Gelände der Saalemühle in Alsleben. Es duftet nach deftigen Gerichten. Es gibt belegte Brötchen, Kaffee, Bockwürstchen. Dazu wechselnde Tagesgerichte wie Kassler oder Nudeln mit Wurstgulasch. Hungrige können täglich aus drei verschiedenen Menüs wählen und es sich schmecken lassen. Die gelernte Köchin aus Gnölbzig führt ihren Imbiss seit rund fünf Jahren auf dem Gelände der „Mühle“, dem größten Arbeitgeber in der Schiffer- und Mühlenstadt. Köchin wollte Ilona Dorendorf schon immer werden. Als kleines Mädchen hat sie in der Küche ihrer Mutter geholfen und kräftig mitgemischt. Als Jugendliche stand fest, dass sie Köchen werden wollte und lernte noch zu DDR-Zeiten ihren Traumberuf. Durch Zufall kam sie zur Saalemühle. Davor arbeitete sie in einem Imbiss in Beesenlaublingen, musste den Betrieb aber aufgeben. Über die Saalemühle erzählt sie: „Am Anfang, 2017, war es ganz schön eng, wir hatten nur einen kleinen Container.“ Die Nachfrage war groß, vor allem die Mitarbeiter und die Fahrer der „Mühle“, kamen regelmäßig zum Essen bei „Ilonas Imbiss“ vorbei.