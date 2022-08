Im Talstadtcafé in Bernburg hat alles angefangen

Bernburg/MZ - Vor 60 Jahren haben sie sich getraut und in Glauchau das Ja-Wort gegeben. Eine große Party werden Thea (82) und Karl Günzl (81) anlässlich ihrer Diamantenen Hochzeit aber nicht geben, sondern ihren ganz speziellen Ehrentag in trauter Zweisamkeit genießen. „Wir fahren in die Nähe von Jelenia Gora. Dort verlebten wir 1969 sieben Jahre nach der Hochzeit unseren ersten Urlaub in einer Privatunterkunft. Erst sind wir mit dem Zug bis Görlitz gefahren, dann von dort aus die restlichen 50 Kilometer mit dem Bus. Vorher war kein Urlaub drin. Da haben wir den Sommer immer bei meinen Eltern in Ebersbach bei Glauchau verbracht“, erzählt Thea Günzl, die wegen ihrer beruflichen Ausbildung zur Kindersäuglingsschwester in die Region kam.