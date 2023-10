Im Streit in Bernburg die Gattin und den Sohn geschlagen?

Um Gewalt in einer Familie geht es im Prozess vor dem Amtsgericht Bernburg.

Bernburg - Wenn sich Mann und Frau auseinanderleben, kann es nicht nur zu verbalen Streits, sondern auch zu häuslicher Gewalt kommen. Ein 43-jähriger Bernburger saß wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung auf der Anklagebank im Saal 119 des Bernburger Amtsgerichts. Er soll am 16. Oktober 2022 und am 20. November 2022 seine Ehegattin geschlagen haben. Das Opfer der Attacke trug Hämatome auf dem Oberarm, am Rücken und im Hüftbereich davon. Beim zweiten Übergriff soll der Angeklagte nicht nur seine „Ex“ attackiert, sondern auch eine Flasche nach seinem 17-jährigen Sohn geworfen haben.