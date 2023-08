Das Schwimmbadfest findet am Samstag, 26. August, in Alsleben statt.

Alsleben/MZ - Ein buntes Programm wartet in diesem Jahr auf alle Gäste und Badefreunde beim Schwimmbadfest in Alsleben. Am Samstag, 26. August, können die Besucher ab 14.30 nicht nur kostenlos am Fest teilnehmen, sondern auch schwimmen und im besten Fall das Wetter im Freibad am Theodor-Siebert-Platz genießen.