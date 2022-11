Einkaufen in der Saalestadt Im Netto an der Gröbziger Straße in Bernburg gehen bald die Lichter aus

Der Netto-Markt an der Gröbziger Straße in Bernburg muss weichen. Dort soll ein Parkplatz für den neuen Edeka-Markt entstehen. Was aus den Netto-Mitarbeitern wird.