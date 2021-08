Im Konsum in Baalberge wird in alle Welt verkauft

Baalberge/MZ - Im alten Konsum von Baalberge wird ab Oktober wieder verkauft. Zwar sind es keine Dinge des täglichen Bedarfs. Dafür wird hier ein Kunst- und Kunstgewerbehandel einziehen. Sowohl mit Verkaufsraum als auch als Onlineshop, den Heidrun Butter und Thomas Eiker hier betreiben werden.

Beide sind nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Lebenspartner. „Wir wollen hier nicht nur Kunst und Kunstgewerbe anbieten, sondern alles historisch Sammelwürdige“, so Eiker, der aus Thüringen stammt, aber seit vielen Jahren mit Heidrun Butter im Raum Leipzig lebt. Der Onlinehandel ist grenzenlos und die Ware geht von hier aus in alle Welt, so Autodidakt Eiker.

„Wir suchen noch Leute für Verkauf, online und verpacken“

In den Räumen, in denen einst der Dorfkonsum und später der Garten- und Landschaftsbau von Reinhard Frenzel war, ist noch eine Menge zu tun. Ein Lager, speziell für den Onlinehandel, wird aufgebaut. „Wir suchen noch Leute für Verkauf, online und verpacken“, sagt Eiker. Bis zum Jahresende sollen hier zwölf Mitarbeiter arbeiten. Dass Baalberge zum Stammsitz werden soll, war eher zufällig, aber dennoch ein Glücksgriff, so Eiker. „Wir haben was gesucht, das uns beiden zusagt, wo auch das Umfeld passt. Und es sollte eine größere Stadt mit Geschichte in der Nähe sein“, so Eiker.

„Bernburg gefällt uns beiden gut“, ergänzt Heidrun Butter. Zumindest, so überlegen beide, wollen sie Bernburg erst einmal als Zweitwohnsitz nehmen. Bernburg mit seiner Geschichte und die freundlichen Menschen in Baalberge haben die beiden überzeugt, hier ihr Geschäft einzurichten, sagt Eiker.

Natürlich spielt der Kauf der Mühle vor den Toren Baalberges eine Rolle. „Wir wollen die Mühlen nicht zu einem Wohnhaus umbauen und auch das Sommerhaus nicht. Aber wir wollen die Mühle nutzen“, sagt Eiker. Vielleicht kann hier ein kleines Heimatmuseum eingerichtet werden und auch Gastronomie soll es im kleineren Umfang geben. Das hört Baalberges Ortsbürgermeister Heiko Scharf natürlich gern. „Der Europaradweg eins führt hier vorbei. Da biete sich die Mühle als Rastplatz an. Wer sich geschichtlich mehr interessiert, kann einen Abstecher zum Schneiderberg machen“, so Scharf.

Mehr Infos unter 03471/6281700.