Im Frühjahr rollen am Keßlerturm in Bernburg die Bagger an

Bernburg/MZ - Im Frühjahr 2022 sollen am westlichen Stadtrand von Bernburg die Bagger anrollen. Auf der Anhöhe am Keßlerturm wird ein nach der Wende abgerissenes Wohngebiet reaktiviert. Einst für die Mitarbeiter der Junkers-Flugzeugwerke in Strenzfeld errichtet, wurde die Siedlung zu DDR-Zeiten nach dem Luftwaffenoffizier und 1942 als Nazi-Widerstandskämpfer hingerichteten Harro Schulze-Boysen benannt. Nun sollen anstelle der einstigen Mehrfamilienhäuser dort 30 Eigenheime entstehen. Der städtische Hauptausschuss hat das Technische Ausbauprogramm in der Vorwoche gebilligt.

