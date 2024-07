Bernburg/Berlin/MZ. - Gebannt starren Hunderttausende jeden Nachmittag unter der Woche auf die Fernseher, um ihn zu sehen: Deutschlands bekannten Modedesigner Guido Maria Kretschmer, der durch die Vox-Sendung „Shopping Queen“ bekannt wurde. Auch die Familie der Mode liebenden Bernburgerin Lisa Schwebel schaut sich gern seine Sendung auf der heimischen Couch an. Doch Lisa Schwebel selbst greift lieber zum Telefonhörer, wenn sie sich mit „Guido“ über die neusten Modetrends unterhalten will. Denn seit mehr als zwei Jahren arbeitet die 34-Jährige regelmäßig mit Deutschlands beliebten Mode-Guru zusammen. Dass es dazu kommen würde, hätte sie bis zu ihrem Abi am Carolinum in Bernburg im Jahr 2009 nie gedacht. Aber auch damals stand sie schon im Rampenlicht, etwa bei den School-Musicals „We will rock you“, „Grease“ oder bei den Aufführungen der Theatergruppe des Carolinums.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.