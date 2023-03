Das traditionelle Ilberstedter Heimatfest findet in diesem Jahr wieder auf der Festwiese am Sportplatz statt. Welche Traditionen neu belebt werden.

Ilberstedt/MZ - Es ist ein runder Geburtstag für das Ilberstedter Heimatfest in diesem Jahr. Zum 40. Mal wird am Samstag, 5. August, ab 15 Uhr und am Sonntag, 6. August, ab zirka 10 Uhr auf der Festwiese am Sportplatz kräftig gefeiert.