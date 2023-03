Hunderte Besucher feiern bis tief in die Nacht. Was die vier Livebands für Überraschungen vorbereitet hatten.

Rocknacht in Belleben

Hunderte feiern bei der Rocknacht in Belleben. Höhepunkt war der Auftritt der Band „Grundrausch’n“.

Belleben/MZ - Beinahe wäre die Rocknacht in Belleben am Samstag vorzeitig geendet. Denn kurz vor dem Konzertabend musste eine der drei in den Saal des Kulturhauses eingeladenen Bands krankheitsbedingt absagen. Doch für „Zeitlos“ aus Farsleben wurde mit der Band „The Gentlements Revenge“ aus Aschersleben schnell Ersatz gefunden. „Darüber sind wir sehr froh“, sagte Conny Zorn, Vorsitzende des Bellebener Heimatvereins, der diesen Konzertabend gemeinsam mit der Bellebener Band „Grundrausch’n“ organisiert hatte.