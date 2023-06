Bernburg/MZ - Den musikalischen Auftakt des Bernburger Stadt- und Rosenfestes stimmen traditionell einheimische Bands an. Das war in diesem Jahr nicht anders. Zum ersten Veranstaltungsabend am Donnerstag waren mit den „Sticky Strings“ bekannte Gesichter aus der regionalen Musikszene auf der Karlsplatz-Bühne zu sehen. Die „Rolling Stones“-Coverband feierte nach vierjähriger coronabedingter Auftrittspause vor einer rekordverdächtigen Kulisse ihr Comeback und hatte sich dafür Verstärkung geholt. Laut Veranstalterangaben waren noch nie so viele Besucher am ersten Abend des Rosenfestes auf den Beinen. Hunderte feierten die „Sticky Strings“.

