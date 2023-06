Stiftung Evangelische Jugendhilfe lud am Sonntag ein zur Traditionsveranstaltung. Welche Angebote es für Familien gab.

Hunderte Besucher feiern buntes Stiftungsfest in Bernburg

Bernburg/MZ - Die Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis hat am Sonntag ihr alljährliches Stiftungsfest auf dem Gelände an der Brunnenstraße veranstaltet. Und hunderte Menschen folgten bei bestem Sommerwetter und kostenlosem Eintritt der Einladung zur Traditionsveranstaltung, die am Vormittag mit einem Gottesdienst begann. Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter der

Stiftungseinrichtungen aus ganz Sachsen-Anhalt präsentierten sich. „Es ist wie jedes Jahr sehr ansprechend, abwechslungsreich und farbenfroh“, sagte der Bernburger Erzieher Thorsten Rehfeld.