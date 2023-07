Beim Stadtteilfest vom Klubhaus der Jugend in Bernburg kamen etliche Besucher. was die Gäste alles kosten und ausprobieren konnten.

Bernburg/MZ - „Herzlich Willkommen“ in den verschiedensten Sprachen haben die Teilnehmer des internationalen Jugendworkcamps mit bunter Kreide auf den Asphalt vor dem Klubhaus der Jugend gemalt. Grund dafür war das Stadtteilfest, das hunderte Besucher am Dienstagnachmittag an die Gröbziger Straße in Bernburg gelockt hat.