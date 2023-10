Yvonne Schiek und ihr Partner Thomas Ollig haben ihre Freifläche am Haus pünktlich zu Halloween schaurig-schön umgestaltet und laden zum Rundgang ein. Was an Halloween in und um Bernburg noch los ist.

Bernburg/MZ. - Was für ein WillkoDasmmensgruß mit einem gehässigen Hexenlachen! Am Carport hängt an einem Netz so groß wie ein Fußballtor eine 1,30 Meter lange Vogelspinne von der Decke. In der Ecke leuchten die grün-roten Köpfe einer riesigen fleischfressenden Pflanze. Wäre hier alles nicht aus Pappmache, könnte man meinen, man steht mitten in der täuschendechten Kulisse eines Horrorfilm.