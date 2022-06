Höhere Mieten, teurere Häuser: Wohnkosten in Bernburg steigen

Wohnungen und Grundstücke in Bernburg werden immer beliebter. Das treibt die Preise in die Höhe. Vermieter sehen jedoch auch eine Chance für die Region.

Blick aus der Vogelperspektive auf die Bernburger Bergstadt. Wohnungen und Häuser in der Kreisstadt werden immer beliebter.

Bernburg/MZ - Wo früher Leerstand herrschte, wird der Platz heute immer knapper: Die Kosten für das Wohnen nehmen in Bernburg und der Umgebung zu. Laut einer Erhebung des Maklerportals „Homeday“ stieg die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter in der Saalestadt im vergangenen Jahr um rund fünf Prozent auf 5,80 Euro an. Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung erhöhte sich um 6,5 Prozent, für die Wohnfläche eines Einfamilienhauses kletterte er sogar um knapp ein Viertel auf 950 Euro pro Quadratmeter.