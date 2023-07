Bereits zweimal sind Einbrecher in diesem Jahr in das Gerätehaus der Feuerwehr Biendorf/Wohlsdorf eingestiegen und haben Schaden angerichtet.

Biendorf/MZ - „Was sind das für Menschen, die in eine gemeinnützige Einrichtung wie die Feuerwehr einbrechen, wichtige Arbeitsmaterialien stehlen und damit den Einsatz im Ernstfall gefährden?“ Jens Hartmann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Biendorf/Wohlsdorf, ist entsetzt. Vor gut dreieinhalb Jahren haben die Kameraden das nagelneue Gerätehaus am Wohlsdorfer Sportplatz bezogen. „Lange Zeit ging alles gut, doch in diesem Jahr ist nun bereits das zweite Mal bei uns eingebrochen worden“, sagt Jens Hartmann. „Zuerst am 26. März und nun am vorangegangenen Wochenende in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli.“