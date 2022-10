Naturhof im Zeichen wilder Früchte und Beeren

Zellewitz ist Naschen ausdrücklich erlaubt. Wie das Team des Naturhofs’ den Gästen heimische Beeren nahebringen will und was es noch zu entdecken gibt.

Bernburg/Zellewitz/MZ - Auf dem Naturhof in Zellewitz gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Am Samstag, 5. November, findet zwischen 10 und 15 Uhr das „Fest der Wildfrüchte“ in Kombination mit einem Antik- und Flohmarkt statt. Und Frank Larisch, Vorsitzender des Vereins „Bildung und Arbeit“, ist dabei voll in seinem Element.