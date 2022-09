Hoffest in Gerlebogk ist Publikumsmagnet

Hunderte Besucher sind am Samstag zum Bauernmarkt nach Gerlebogk gekommen. Welche Produkte sie genossen und welche Attraktionen sie bestaunt haben.

Drei Generationen, die sich für historische Landtechnik begeistern: Matthias Fricke (von links) mit Sohn Oskar (5) und Wolfgang Fricke aus Bernburg sind fast jedes Jahr beim Hoffest in Gerlebogk.

Gerlebogk/MZ - „Meine Frau ist gerade noch einmal losgefahren, um neuen Kuchen zu backen. Hier ist unglaublich viel los“, sagt Harald Sauer, Müllermeister der Mühle Lederbogen, der mit einem Bäckerstand auf dem Hoffest in Gerlebogk vertreten ist. Die Besucher an diesem Samstag schienen das Hoffest in sehr guter Erinnerung zu haben, war es doch vor der Coronapandemie immer ein Publikumsmagnet Anfang September. Sämtliche Tischgarnituren sind um die Mittagszeit besetzt. Die Gäste lassen sich das Essen schmecken. Von Erbsensuppe bis hin zu Boulette oder Grillwurst reicht das Angebot.