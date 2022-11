Hochwasserschutz Neubau der Flutgrabenbrücke in Piesdorf nach neun Monaten fertiggestellt

Die Flutgrabenbrücke in Piesdorf ist für 850.000 Euro neu errichtet worden. Auch die Arbeiten an dem Bauwerk in Belleben sind abgeschlossen. Warum große Umwege jetzt der Vergangenheit angehören.