Der Uferweg unterhalb der Fußgängerbrücke in Bernburg ist bereits überflutet. Noch größer sind die Auswirkungen aber an der Bode, die auch durch Neugattersleben und Nienburg fließt. Wie sich die Lage in den kommenden Tagen entwickelt.

Der Pegel der Saale in Bernburg ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen.

Bernburg/Nienburg/MZ - Nach den Regenfällen am Wochenende ist der Pegel der Saale in Bernburg deutlich gestiegen. Lag er nach Angaben der Landeszentrale für Hochwasserschutz am Freitag, 13. Januar, noch bei 1,46 Meter, wurden drei Tage später, am Montagvormittag, bereits 2,28 Meter gemessen.