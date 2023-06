Die Saale gleich vor der Tür, ist das Ausflugslokal „Reimann“ in Bernburg schon des Öfteren von Hochwasser betroffen gewesen. Doch niemals so extrem wie bei der Jahrhundertflut 2013.

Bernburg/MZ - Unscheinbar sieht er aus, der schmale Strich neben dem Fenster außen an der grünen Veranda. Dabei erinnert diese kleine Markierung an nichts weniger als die Wucht, mit der die Saale vor zehn Jahren auch das so traditionsreiche wie beliebte Ausflugslokal „Reimann“ in Bernburg traf. Sven Rehberg nimmt einen Zollstock zur Hand. „1,60 Meter stand das Wasser hier hoch“, sagt der Gastronom, der das Lokal mit seiner Familie in vierter Generation führt.