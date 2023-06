Hochwasser 2013 Jahrhundertflut an der Saale: In Plötzkau drückte auch das Grundwasser von unten

Wo vor zehn Jahren das Wasser stand, trainiert heute der Fußballnachwuchs. An Sport war damals am Bleichplan nicht zu denken. Mit der dritten Folge über die Flut, die Menschen, die sie erlebt haben, und das, was davon geblieben ist, erreichen wir Plötzkau.