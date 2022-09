Hochschulprofessor mit Blick auf die Praxis

Trevor Sears ist an die Hochschule Anhalt in Bernburg berufen worden.

Bernburg/MZ - Zum Ende des Sommersemesters wurde Professor Trevor Sears für die Professur Landschaftsarchitektur an die Hochschule Anhalt berufen. In seinem neuen Aufgabenbereich wird er die künstlerisch-gestalterischen Fähigkeiten der Studenten als grundlegenden Baustein ihrer Ausbildung fördern. Seine langjährige praktische Erfahrung als Projektmanager und Objektplaner fließt in seine Lehre am Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung ein, heißt es in einer Pressemitteilung.