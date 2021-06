Hitze extrem: Nirgends war es am Freitag so heiß wie in Bernburg

In Bernburg wurden am Freitag 36,2 Grad gemessen, deutschlandweiter Höchstwert.

Bernburg - Bernburg war am Freitag der heißeste Ort in Deutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte, wurde in der Stadt 36,2 Grad gemessen. Den gleichen Wert geben die Meteorologen auch für Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg an.

Nach Sachsen-Anhalt ging auch Platz drei: In Seehausen in der Altmark wurden in der Spitze 35,8 Grad gemessen.

Bernburg gehört bei Hitzewellen traditionell zu den Rekordhaltern in Deutschland. So wurden im Juni 2019 sogar 39,6 Grad gemessen. Auch 2020 war Bernburg der heißeste Ort in Sachsen-Anhalt. (mz)