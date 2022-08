Historisches Erntefest auf dem Gutshof in Bernburg

Das traditionsreiche Erntefest wird am morgigen Samstag in Bernburg-Strenzfeld ausgerichtet.

Bernburg/MZ - Bunt, lebendig und traditionell: Am morgigen Samstag, 27. August, findet das Historische Erntefest auf dem Gutshof des Internationalen Pflanzenbauzentrums der DLG in Bernburg-Strenzfeld statt. Um 10 Uhr beginnt das Fest mit dem traditionellen Erntekorso, der die Entwicklung der Landwirtschaft darstellt. Die Hochschule Anhalt und die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt organisieren das Erntefest, das übrigens zum 26. Mal stattfindet. Neben Musik und Tanz auf zwei Bühnen gibt es viele Höhepunkte rund um die Landwirtschaft. Die Schlepperparade ab 13.30 Uhr mit mehr als 70 Fahrzeugen ist ein Zuschauermagnet: Traktoren und Schlepper aus den 20er Jahren werden vorgeführt und kommentiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Regionale Produkte

Pferde mit prächtigen Gespannen sind ein Erlebnis für alle Gäste. Eine bunte Vielfalt regionaler Produkte hält der große Bauernmarkt mit 120 Händlern bereit. Rinder, Schafe und Alpakas sind hautnah zu erleben. Ihre Besitzer beraten und geben Hinweise zur Haltung und zum Umgang mit Nutztieren. Zum Oldtimerpflügen von 11 bis 13 Uhr geht es per pedes vorbei an Wiesen und Feldern. Beim Strohfiguren- und Vogelscheuchenwettbewerb wetteifern 30 Firmen, Vereine, Schulen und Kindergärten mit ihren selbstgebastelten Figuren um den Siegerplatz. Auch den kleinen Gästen wird viel geboten: Sie können sich auf dem Strohspielplatz austoben, Trampolin springen, auf Ponys reiten oder einer Märchenaufführung lauschen. Viele Stände laden zum Basteln ein. Für Abkühlung sorgt ein großer mobiler Wasserspielplatz auf dem Kinderareal.

Garten- und Pflanzenmarkt

Der Garten- und Pflanzenmarkt befindet sich direkt am Eingang des Veranstaltungsgeländes. Dabei können Stauden und Gehölze, Blumenzwiebeln und Kräuter gekauft werden. Holzwaren, Flechtereien und ideenreiche Accessoires ergänzen das Sortiment. Wer mit seiner Familie gerne seine Einschulung auf dem Historischen Erntefest feiern möchte, ist willkommen. Die Organisatoren laden alle neuen Erstklässler samt Familie kostenlos ein. Interessenten sollen sich vorab per E-Mail bei [email protected] unter dem Stichwort „Erstklässler“ anmelden. Jedes Schulkind darf sich über eine Überraschung freuen.

Große Parkplätze vorhanden

Das Erntefest dauert von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro und ist für Kinder bis zehn Jahre frei. Es werden Busverbindungen von Bernburg nach Strenzfeld angeboten. Für die Anreise mit dem Auto sind drei große Parkplätze eingerichtet. Wer mit dem Rad unterwegs ist, findet hinter dem Biotechnikum einen Parkplatz.

Sechs Jahre Flugzeugproduktion

Der Arbeitskreis „Junkerswerke und Fliegerhorst Bernburg“ bietet zum Erntefest zwei Vorträge zur Flugzeuggeschichte in Bernburg an. Die jeweils einstündigen Vorträge finden im Hörsaal des Hellriegel-Hauses ab 11 und ab 12 Uhr kostenlos statt. Dass auf dem Gelände vor vielen Jahrzehnten die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG ihr Zweigwerk betrieb, daran erinnert auf dem modernen Hochschulcampus eine große Ausstellung. In Strenzfeld befand sich die gesamte Infrastruktur für Erprobungsflüge der Ju 88. Jenen Flugzeugbomber, der zwischen 1939 und 1945 für die Luftfahrtproduktion gefertigt wurde. Die Besucher haben die Möglichkeit, Archivaufnahmen und zahlreiche Bauteile und Fragmente der Ju 88 einzusehen. Zudem gibt es umfangreiches Material über die Luftfahrtgeschichte in Bernburg.

Dietmar Kuropka, Flugzeugingenieur und Mitglied des Arbeitskreises „Junkerswerke und Fliegerhorst Bernburg“, informiert ab 11 Uhr über „Junkers Flugzeugwerke Bernburg im Luftkrieg 1939 bis 1945“. Er spricht über Luftangriffe, Bomberverluste und deren Auswirkungen und Schicksale jener Besatzung. Später wurde in der DDR das erste strahlgetriebene Verkehrsflugzeug, die „152“ gebaut. Darüber berichtet Flugzeugingenieur Reiner Gröbel. Auch er gehört dem Arbeitskreis seit Beginn der 1990er an. Der Vortrag beginnt um 12 Uhr.

Weitere Infos zum Programm: https://www.hs-anhalt.de/leben/bernburg/kultur/historisches-erntefest.html