Hip-Hop und Reggae bei Open-Air-Festival in Bernburg

René Klein präsentiert das Plakat zum Festival an der Benburger Kurhausmuschel am Samstag, 17. September.

Bernburg/MZ - Bereits vor drei Monaten wurde die Umsetzung eines Open-Air-Festivals an der Bernburger Kurhausmuschel konkretisiert. Am Samstag, 17. September, ist es so weit und etliche Künstler kommen in die Saalestadt, um zwölf Stunden lang beim Event „Just Culture“ Hip-Hop und Reggae zu spielen.