Wie die Polizei des Salzlandkreises mitteilte, wurde die Suchmaßnahme nach den 13-jährigen Connor T. mit sofortiger Wirkung beendet. Der Junge wurde nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in der OL Bernburg wohlbehalten aufgefunden und konnte in der Folge an seinen Betreuer übergeben werden. Der Gesuchte hatte am gestrigen Abend ein Zelt Camp in der Nähe der Ortschaft Crüchern verlassen

