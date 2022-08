Hilfe aus Fernost für Hotel in Bernburg

Bernburg/MZ - Mehr als 100.000 Vietnamesen haben in den 1980er Jahren in der DDR gelebt - als Vertragsarbeiter oder Studenten. Viele von ihnen kehrten in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit nach der Wiedervereinigung in ihr Heimatland zurück. Andere blieben und bauten sich hier eine Existenz auf. Die vietnamesische Gemeinschaft in Ostdeutschland ist nun Basis für einen Trend in der Gastronomie, dem akuten Fachkräftemangel zu begegnen. Auch in Bernburg. Hotelier Lutz Eisfeld bildet seit Monatsbeginn im Parforcehaus zwei junge Vietnamesen zu Fachkräften im Gastgewerbe aus, die für die Lehre ihr Heimatland verlassen haben.