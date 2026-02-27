Sie sind die Vorboten des Frühlings. Hier haben sich die ersten Tiere bereits in ihren Horsten niedergelassen und so sollte man sich beim Fotografieren verhalten.

Hier sind die ersten Störche in der Region Bernburg zurückgekehrt und so sollte man sich verhalten

In Altenburg sind die Störche bereits zurückgekehrt.

Altenburg/Baalberge/MZ. - Tausende Kilometer stecken ihnen in den Knochen, doch das ist den ersten Störchen, die in den zurückliegenden Tagen ihre Horste rings um Bernburg bereits wieder bezogen haben, auf den ersten Blick nicht anzusehen.