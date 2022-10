Helfer putzen Talstadt und Saalepromenade

Kippen auf den Wegen, Flaschen am Waldrand: Achtlos weggeworfener Müll findet sich überall. Warum Studenten aus Bernburg deshalb aufräumen.

Julian Beyer und Elli Schuster finden an der Saale Dosen, Trinkbecher, Flaschen und sogar Teebeutel.

Bernburg/MZ - Es ist ein Thema, das nicht an Aktualität verliert: Achtlos weggeworfener Müll. Ob Zigarettenstummel, Glasflaschen, Konservendosen oder Sperrmüll. Es gibt fast nichts, was nicht schon einmal am Straßenrand landete.