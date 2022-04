Heizsaison wird in Bernburg teurer

Stadtwerke-Kunden müssen für Gas und Strom ab dem kommenden Monat tiefer in die Tasche greifen.

Bernburg/MZ - Die in Europa stark steigenden Energiepreise machen sich bald auch in der Brieftasche der Kunden der Stadtwerke Bernburg (SWB) bemerkbar. Der kommunale Energieversorger wird die Preise sowohl für Strom als auch Erdgas mit Beginn der kommenden Heizsaison am 1. Oktober anziehen - moderat im einstelligen Prozentbereich.