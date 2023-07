Zahlreiche Besucher, darunter auch Christian und Emma Faust, kamen am Hitzewochenende im Schwimmbad in Alsleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Alsleben/MZ - Ein echtes Hitzewochenende hat die Region Bernburg erlebt. Nachdem das Thermometer am Samstag bereits auf 32 Grad geklettert war, wurden am Sonntagnachmittag an der Wettermessstation in Strenzfeld sogar 34,7 Grad gemessen – und das bei strahlendem Sonnenschein. Kein Wunder, dass zahlreiche Menschen in der Region eine Abkühlung in den Frei- und Strandbädern suchten.