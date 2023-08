Ilona Pompe hat die Erinnerungen an ihre Festivalhochzeit in der DDR vor 50 Jahren in einem Album aufbewahrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - „Die dachten hinterher alle, wir wären bei der Stasi“, erinnert sich Ilona Pompe an die Reaktionen in ihrem Umfeld auf die Hochzeit am 3. August 1973 - ein fast zwangsläufig aufkommendes Gerücht. Schließlich schaute Erich Honecker nicht bei jedem Brautpaar zum Gratulieren vorbei. Heute, auf den Tag genau vor 50 Jahren, heiratete die Bernburgerin ihren Eckhard bei den X. Weltfestspielen in Berlin - zusammen mit 14 weiteren jungen Brautpaaren, die in jedem DDR-Bezirk ausgewählt und in die Hauptstadt des Arbeiter- und Bauernstaates delegiert wurden.