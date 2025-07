Heimatfest in Ilberstedt: Ist das Adlerschießen dieses Jahr in Gefahr?

Eigentlich ist das Adlerschießen seit Jahren fester Bestandteil des Heimatfestes in Ilberstedt. In diesem Jahr sorgt es für Ärger.

Ilberstedt/MZ - Je näher der Termin für das 42. Heimatfest rückt, umso größer wird die Vorfreude darauf unter den Ilberstedtern. In zwei Wochen, genauer gesagt am Wochenende 2. und 3. August, erwartet die kleine Gemeinde an der Wipper Einheimische und Gäste zum größten Fest des Jahres. Die Vorbereitungen für ein gutes Gelingen des Festes laufen, auch wenn sich in diesem Jahr nicht alle bisherigen Akteure daran beteiligen. So erhielt Bürgermeister Lothar Jänsch (UWV) vom Vorsitzenden des Heimatvereins, Roland Halang, kürzlich eine E-Mail, in der dieser kurzfristig jeglicher Teilnahme des Heimatvereins eine kategorische Absage erteilte.