Hauskauf und Bauland im Salzlandkreis wird immer teurer

Die Immobilienpreise sind in der Region im letzten Jahr enorm gestiegen.

Bernburg/MZ - Ein gebrauchtes Eigenheim kostet in Bernburg durchschnittlich 170.000 Euro. In Vorjahr waren es noch 110.000 Euro. Das geht aus dem gerade veröffentlichten Markt für Wohnimmobilien 2022 von LBS und Empirica hervor. Erschlossenes Bauland kostet pro Quadratmeter zwischen 70 und 100 Euro. Der häufigste Preis liegt bei 80 Euro (Vorjahr 80 Euro).

Eine neue Eigentumswohnung mit 80 Quadratmetern liegt in Bernburg bei durchschnittlich 238.000 Euro (Vorjahr 208.000 Euro). Die Quadratmeterpreise variieren je nach Ausstattung und Lage zwischen 2.950 und 3.115 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer auf dem Gebrauchtmarkt zuschlagen möchte, muss für eine Eigentumswohnung durchschnittlich 72.000 Euro zahlen. Ein gebrauchtes Reihenhaus wechselt den Besitzer für durchschnittlich 95.000 Euro. Hier liegt die Preisspanne zwischen 45.000 und 170.000 Euro.

Die Käufer gehen mit den grundsätzlichen hohen Preisen laut LBS-Immobilienbarometer 2022 sehr flexibel um. Jeweils zwei Drittel suchen eine einfachere und kleinere Immobilie (66 Prozent) und wollen mehr Eigenleistung einbringen (69 Prozent). Sogar 87 Prozent können sich vorstellen, in eine günstigere Region auszuweichen.

Allerdings erwägen mittlerweile 51 Prozent der Interessenten auch einen Aufschub ihres Vorhabens. Dazu LBS-Gebietsleiter Sebastian Ahrens: „Gut die Hälfte will mehr Eigenkapital ansparen und hofft zudem auf einen Zuschuss der Eltern, zum Beispiel in Form eines vorgezogenen Erbes. Außerdem verzeichnen wir ein mit den Zinsen deutlich steigendes Interesse am Bausparen, um die Finanzierung vor künftigen Belastungssprüngen abzusichern.“