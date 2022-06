Hauptverhandlung Amtsgericht Bernburg

Bernburg/MZ - Wegen gefährlicher Körperverletzung hat sich ein 27-jähriger Dachdeckergehilfe am Mittwoch vor dem Amtsgericht Bernburg verantworten müssen. Er soll am 15. Mai vorigen Jahres gegen 16.30 in Nienburg einen ihm unbekannten Mann massiv beleidigt haben. Der Geschädigte stieg daraufhin in sein Auto und wollte wegfahren. Der Angeklagte warf eine gefüllte Bierflasche nach ihm, die durch das Beifahrerfenster in das Auto flog, den Kläger am Kopf traf und dann zersprang. Der 24-Jährige erlitt dadurch Schnittwunden. Das auslaufende Bier zerstörte das Autoradio und verschmutzte die Sitze des Fahrzeugs. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

