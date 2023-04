Viele hunderte Besucher strömen am Ostersonntag in die Bernburger Freizeiteinrichtung. Welche Höhepunkte es zu erleben gab.

Ostern in der Saalestadt

Gleich zwei Hasen im Doppelpack haben die Besucher des Tiergartens in Bernburg wie Erik (r.) am Ostersonntag überrascht.

Bernburg/MZ - So viele Hasen hatte der Bernburger Tiergarten wohl noch nie. Am Ostersonntag „hoppelten“ gleich drei übergroße Exemplare durch den Rundweg und sie hatten sogar Körbchen in die Armbeuge geklemmt. Darin unzählige bunte Ostereier für die Gäste. Viele hunderte Besucher ließen sich das traditionelle Ostern im Tiergarten nicht entgehen.