Harte Nuss für Baalberge im Fußball-Salzlandpokal

Baalberge/MZ - Die Halbfinalisten des Salzlandpokals werden am heutigen Samstag, ab 13 Uhr, gesucht. Aus dem Altkreis Bernburg sind mit den Landesklasse-Vertretern 1. FSV Nienburg, SV Plötzkau 1921 und SV 08 Baalberge noch drei Vereine im Wettbewerb, die sich in der Runde der letzten Acht aus dem Weg gehen und gute Chancen haben, in die Vorschlussrunde einzuziehen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.