Happyend nach dreistem Hühnerklau am Saaleufer von Bernburg

Aus der Gartensparte „Goldene Aue“ in Bernburg verschwinden über Nacht zwölf Tiere. Wie Besitzerin dem mutmaßlichen Dieb auch dank Facebook auf die Spur kam.

Bernburg/MZ - Ein echter Krimi mit Gegacker hat sich in den vergangenen Tagen auf dem Gelände der einstigen Gartensparte „Goldene Aue“ am Saaleufer von Bernburg abgespielt. Es muss in der Nacht zum Freitag vergangener Woche gewesen sein, als sich Unbekannte unerlaubt Zutritt zum Gartengrundstück von Verena Zumhasch verschafften. Gezielt hatten sie es auf ihre Hühner abgesehen.