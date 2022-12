Happy End für junge Familie nach Albtraumnacht

Victoria Freitag und Sebastian Meder sind glücklich in ihrem neuen Zuhause in Alsleben.

Bernburg/Alsleben/MZ - Jetzt, wenn für Weihnachten der Baum geschmückt wird, kommen sie wieder hoch - die Erinnerungen an diesen einen warmen Frühlingsabend Ende April. Er veränderte das Leben für Victoria Freitag und Sebastian Meder mit ihren beiden Kindern schlagartig. Bei einem großen Brand im Haus an der Breiten Straße in Bernburg verlor die Familie ihr ganzes Hab und Gut. Inklusive der ersten Christbaumkugel, die ihr Sohn damals für seine 26-jährige Mutter bemalt hatte. „Alles ist weg. Auch die komplette Weihnachtsdeko“, sagt die junge Frau, die den Brand selbst kurz vor dem Schlafengehen bemerkt hatte und so wahrscheinlich das Leben der gesamten Familie rettete.