Handwerker finden Botschaft aus der Vergangenheit in altem Gutshaus in Bernburgs Talstadt

Für vier Millionen Euro saniert das SOS-Kinderdorf das alte Gutshaus an der Nienburger Straße in Bernburg. Dabei wurde ein kurioser Fund gemacht.

Marion Stellfeld, Leiterin des SOS-Kinderdorfs in Bernburg, zeigt ein mehr als 70 Jahre altes Schild, das im kürzlich erworbenen Gebäude an der Nienburger Straße gefunden wurde.

Bernburg/MZ - Das Holzbrett ist gerade einmal 25 Zentimeter lang und auf den ersten Blick unscheinbar. Doch nachdem es nun mehr als 70 Jahre auf dem Dachboden des großen Gutshauses an der Nienburger Straße in Bernburg schlummerte ist klar: Es enthält eine Botschaft aus der Vergangenheit, mit der wohl niemand gerechnet hätte. „Das Brett wurde bei der Entkernung des Dachbodens gefunden“, sagt Marion Stellfeld, Leiterin des SOS-Kinderdorfs in Bernburg, in dessen Auftrag das Haus nun für vier Millionen Euro saniert wird.