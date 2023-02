Händler in Bernburg stellen mögliche Valentinstagsgeschenke vor

Kathrin Wache vom Blumengeschäft „Blütenzauber“ in Bernburg präsentiert die floristische Vielfalt ihres Sortiments.

Bernburg/MZ - Er gehört mittlerweile zum festen Bestandteil vieler Deutscher. Als besonderer „Feiertag“ schleicht er sich heimlich in die Reihe von Weihnachten und Geburtstagen – Der Valentinstag. Der Tag, der die Liebe zelebrieren soll, ist aber vor allem ein kommerzieller. Der Hintergedanke dabei ist, dass möglichst viele verschiedene Präsente am morgigen Dienstag, 14. Februar, über den Ladentisch gehen, um so der oder dem Liebsten eine Freude zu machen.