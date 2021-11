Handballer von Anhalt Bernburg verlieren gegen Spitzenreiter TuS Vinnhorst

Bernburg/MZ - „Die Enttäuschung überwiegt. Vor allem, was das Ergebnis anbelangt. Da hatten wir uns doch mehr ausgerechnet“, so ein angesäuerter Martin Ostermann. Zur zweiten Auszeit am Samstag war er ungewohnt laut geworden.

Das 19:28 im Drittligaspiel des SV Anhalt Bernburg gegen Tabellenführer TuS Vinnhorst konnte er damit auch nicht verhindern. „Wenn du keinen Zugriff aufs Spiel hast, kannst du gegen so ein Team nichts holen.“

Dabei hatten die Handballer von der Saale vor 255 Zuschauern in der Bruno-Hinz-Halle einen starken Start gegen den weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführer. Als Keeper Florian Link in der elften Minute schon den sechsten Wurf parierte, sprangen die Edelfans im Block B auf und wollten sich am liebsten gar nicht wieder hinsetzen.

Erst recht nicht, als Link den Siebenmeter von Falk Kolodziej entschärfte und Ante Simic auf der Gegenseite zum 3:3 traf. Knapp 13 Minuten waren da gespielt und richtig Feuer in der Partie. Doch während in der Anfangsphase erstklassiger Handball zu sehen war, hatten die Schiedsrichteransetzer nur drittklassige Unparteiische geschickt.

Nico Richter sorgte gegen TuS Vinnhorst mit seinen Treffern über die rechte Seite noch für Begeisterung, unterstützt durch Mislav Grgic. Foto: Engelbert Pülicher

Erst in der zweiten Halbzeit fanden die Magdeburger Felix Magalowski und André Schwieger ihre Linie. Ganz im Gegensatz zu den Hausherren, die ab der 20. Minute faden und Anschluss verloren. Was nützen die insgesamt 15 Paraden von Florian Link bei 23 eigenen Fehlwürfen, darunter fünf Holztreffer?

Was nützen die 15 Paraden von Florian Link bei 23 eigenen Fehlwürfen?

Und statt kurz vor der Pause in Überzahl das 8:12 zu erzielen, stellte Jakob Bormann auf 13:7 aus Vinnhorster Sicht. „Das Ding ist durch“, meinte da eine Zuschauerin, die zum Stammpublikum in der Bernburger Heimspielstätte zählt. Andere Zuschauer wollten sich da in der Pause indes noch nicht festlegen.

Zumindest wuchs der Rückstand nach Wiederbeginn nicht an. Aber, das war unübersehbar, die Fehlerquote nahm zu. Und Tolga Durmaz am Kreis sowie Maurice Lungela auf der rechten Seite bekamen die Bernburger überhaupt nicht in den Griff.

Der bullige Kreisläufer Durmaz bewies nicht nur schauspielerisches Talent, sondern riss auch immer wieder Lücken und traf fünfmal. Und während den Niedersachsen ab der 38. Minute, da zogen sie von 16:11 auf 20:11 davon, gefühlt jede Aktion gelang, ließ bei den Saalestädtern, in deren Dress Philipp Gehlert sein Debüt gab, die Konzentration immer mehr nach.

Nico Richter sorgte mit seinen Treffern über die rechte Seite noch für Begeisterung

Einzig Nico Richter sorgte mit seinen Treffern über die rechte Seite noch für Begeisterung, unterstützt durch Mislav Grgic aus der Mitte des Rückraums. Vinnhorst hatte nämlich früh auf eine 5:1-Deckung umgestellt und Maurice Dräger sowie Falk Kolodziej schränkten die Kreise der Bernburger Ivan Kolak und Ante Simic stark ein. Mithin avancierte Richter zum besten Bernburger Werfer und erzielte alle seine sieben Treffer aus dem Spiel heraus.

Denn, und das hat es wohl noch nie gegeben in der Bruno-Hinz-Halle, Anhalt bekam nicht einen einzigen Siebenmeter zugesprochen. 19:28 also am Ende. „Uns hat es aber trotzdem gefallen. Gegen den Spitzenreiter kann man schon mal verlieren“, so Martin Rottstegge, einer der treuesten Zuschauer des Drittligisten SVA.

Bernburg: Link - Novakovic, Simic (2), Friedrich, Klimaschewski, Schulze (2), Grafenhorst, Kolak (2), Gehlert, Krömke, Grgic (6), Richter (7), Kuhl