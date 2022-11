Bernburg/MZ - Eigentlich könnte sich mehr als die Hälfte des Teams des SV Anhalt Bernburg in den Mannschaftsbus der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg setzen. Und am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) zum Derby der dritten Liga Ost zwischen den Schwarz-Gelben und den Youngsters in die Bruno-Hinz-Halle fahren.

Die meisten Spieler wie auch Trainer Martin Ostermann wohnen und arbeiten zum größten Teil in der Landeshauptstadt. Aber nur einer der Jungs stammt auch aus Magdeburg. Robin Danneberg ist in der Elbestadt groß geworden und erhielt sein sportliches Rüstzeug beim Sportclub.

Eltern geben Anstoß

„Meine Mutter Anja und mein Vater, der früher selbst bei Post Magdeburg gespielt hat, sind begeisterte Fans vom SC Magdeburg und bei fast allen Heimspielen in der Halle. Da haben sie meinen Zwillingsbruder Yannick und mich zum Sportclub geschickt, als wir sechs Jahre alt waren“, erzählt Robin Danneberg vom Anfang seiner Laufbahn. Von 2006 bis 2019 durchliefen die Gebrüder Danneberg gemeinsam alle Nachwuchs-Altersklassen beim Bundesligisten. Dann trennten sich die Wege der Zwillinge. Robin Danneberg wechselte für drei Jahre zum Oberligisten Helmstedt, ehe er im Januar 2022 zum SV Anhalt Bernburg kam. Yannick Danneberg blieb noch ein Jahr bei den SCM-Youngsters. Dann erhielt er einen Vertrag beim Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV.

Je dünner die Decke ist, desto näher rücken wir zusammen. Robin Danneberg, Kreisläufer Anhalt Bernburg

Der Bernburger gönnt seinem Bruder, der derzeit an einer Verletzung laboriert und im Dezember wieder ins Training einsteigt, den sportlichen Erfolg. Die Zwillinge unterstützen sich nämlich gegenseitig. „Wenn wir nicht gerade zur gleichen Zeit auf dem Parkett stehen, sitzen wir als Zuschauer auf der Tribüne. Yannick wird auch wie meine Freundin Emely am Samstag das Derby in der Hinz-Halle verfolgen und uns die Daumen drücken.“ Damit hat der Kreisläufer zwei persönliche Fans vor Ort.

Sein um eine Minute jüngerer Bruder und seine Freundin werden Robin Danneberg auch häufig in Aktion sehen. Die etatmäßige Nummer Eins auf der Position, Niklas Friedrich, wird wegen des Ausfalls der langzeitverletzten Clemens Grafenhorst und Ivan Kolak vor allem im Abwehrzentrum gefordert sein und braucht deswegen auch die eine oder andere Pause, um Luft zu holen. „Wir hatten einen überragenden Oktober, haben aber in den letzten beiden Auswärtsspielen zwei kleine Dämpfer erhalten. Vor allem die Niederlage in Hildesheim war unnötig. Unsere Personalsituation ist keine Ausrede. Je dünner die Decke ist, desto näher rücken wir zusammen“, meinte Robin Danneberg, der da das letzte Duell gegen die Youngsters im Hinterkopf hat. Trotz des Fehlens einiger Leistungsträger machten die Bernburger mit dem überraschend deutlichen 28:23 (17:11)-Erfolg gegen die SCM-Talente am 11. März dieses Jahres den Klassenerhalt in der dritten Handball-Liga perfekt.

Trainer erwartet enges Spiel

Doch zumeist ging es in diesen Derbys immer spannend zu. „Es wird auch diesmal eine enge Kiste. Wir müssen uns im Angriff taktisch breiter aufstellen und in der Abwehr den Gegner zu Fehlern zwingen. Wenn wir zu unserem Tempospiel finden, steigen unsere Siegchancen“, meinte Trainer Martin Ostermann, der von 2014 bis 2016 die A-Jugend des Sportclubs betreute und in der Rückrunde der Saison 2015/16 parallel auch noch die Youngsters trainierte. Damals gehörten unter anderem der ehemalige Bernburger Keeper Philipp Ambrosius und Vincent Sohmann, derzeit Leistungsträger in Dessau, zum Aufgebot.

Bei den Magdeburgern lief es aber zuletzt auch nicht rund. Der letzte Sieg gelang Magdeburg am 8. Oktober beim 35:32 (17:13) gegen Eintracht Hildesheim. Aus den folgenden fünf Partien holte die Bundesliga-Reserve nur einen Punkt, obwohl die Kellerkinder Bayreuth und Northeim zu den Gegnern zählten. „Wir spielen daheim. Da sind wir Favorit. Und diese Rolle wird die Mannschaft annehmen und dementsprechend auftreten“, ist der Sportliche Leiter Clemens Grafenhorst optimistisch. Obwohl die Personaldecke bei den Hausherren recht dünn ist.