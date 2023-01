Hagebaumarkt in Bernburg wird von der Arbeitsagentur für Engagement in der Ausbildung geehrt

Aufgrund des herrovrragenden Engagements für Auszubildende hat die Agentur für Arbeit den Hagebaumarkt in Bernburg ausgezeichnet. Was ein Lehrling zu erzählen hat.

Felix Gizewski ist Lehrling im Hagebaumarkt in Bernburg und laut eigener Aussage seinen Traumberuf gefunden.

Bernburg/MZ - Eine eingerahmte Urkunde für hervorragendes Engagement und Nachwuchsförderung hängt seit gestern über dem Infoschalter im Bernburger Hagebaumarkt am Zepziger Weg. Verliehen hat ihn die ortsansässige Agentur für Arbeit. Diese Auszeichnung wird jährlich an ein Betrieb in der Saalestadt verliehen. „Der Hagebaumarkt leistet sei Jahren eine vorbildliche und konstante Ausbildungsarbeit. Dadurch haben sie sich diese Anerkennung verdient“, sagt Anja Huth, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West, im Zuge der Urkundenübergabe.