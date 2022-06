Haft für Unbelehrbaren

Angeklagter verübt zwei schwere Straftaten in seiner Bewährungszeit.

Bernburg/MZ - Er liebt Autos, legt sich immer wieder einen neuen Wagen zu. An dem bastelt er herum, um ihn möglichst mit Gewinn weiter zu verkaufen. So weit, so gut. Aber der 30-jährige gebürtige Wippraer hat es nicht bei den Reparaturarbeiten belassen.