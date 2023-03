Kommunalaufsicht genehmigt den Etat 2023. Welche Projekte die Stadt in diesem Jahr umsetzen möchte.

Grünes Licht vom Landkreis: Projekte können an den Start gehen

Haushalt in Könnern

Könnern/MZ - Der Haushalt der Stadt Könnern stand so früh wie lange nicht. Bereits am 25. Januar hatten die Ratsmitglieder auf ihrer ersten Sitzung des Jahres das von Oliver Dippe und seinen Mitarbeitern erstellte Zahlenwerk abgesegnet. Durch einmalige Einnahmen − Übernahme der Stadtwohnungen durch die Bernburger Bau- und Wohnungsgesellschaft, Beendigung des Gesellschafterverhältnisses bei der Midewa und Wechsel zum Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe − enthielt der Ergebnisplan ein Plus von 365.200 Euro.