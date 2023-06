Grüne Ruheinsel am Kugelweg in Bernburg

Bernburg/MZ - Drei Jahre nach dem Straßenausbau sollen am Kugelweg in Bernburg weitere „städtebauliche Missstände“ verschwinden. Holger Dittrich, Dezernent für Stadtentwicklung, unterrichtete die Mitglieder des Bauausschusses in der vergangenen Woche über den Plan, möglichst noch in diesem Jahr dort eine grüne Ruheinsel zu schaffen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Entstehen soll sie auf halber Höhe zwischen Kugelweg und Kleiner Einsiedelsgasse an jener Stelle, wo derzeit noch drei alte Garagen stehen. Die Stadt hat sie mit dem Ziel des Abrisses erworben.