Grundschule Nienburg erhält neue Digitaltechnik

Joleen Krieger von der Firma Prowise weist die Lehrkräfte der Grundschule in die neue Technik ein.

Nienburg/MZ - In den vergangenen Wochen und Monaten war nicht nur der Schulhof an der Grundschule Nienburg eine Baustelle. Auch für die Digitalisierung des Unterrichts wurde viel getan. Aufbauend auf der bereits vorhandenen, passiven Infrastruktur im Schulgebäude wurde in den Sommerferien die digitale Verkabelung erweitert beziehungsweise erneuert. Anschließend wurde die Ausstattung der Grundschule mit WLAN umgesetzt.