Größte Diskrepanz in Region Bernburg zwischen Bewerbern und Ausbildungsstellen

Bernburg/MZ - Der Ausbildungsmarkt im Zeichen des Berufsberatungsjahres 2020/21 ist deutlich von der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Das geht aus einer Bilanz der Agentur für Arbeit hervor.

Demnach sank die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahr um 144 (-12,4 Prozent) auf 1.016. 139 Ausbildungsstellen blieben unbesetzt, das sind fünf weniger als im letzten Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung. Arbeitgeber haben 144 weniger Ausbildungsplätze gemeldet als im Vorjahr. Jeder zehnte Ausbildungsplatz im Salzland war in der Herstellung von Metallerzeugnissen zu finden. Fast jede zwölfte Lehrstelle gehörte zum kaufmännischen Bereich, gefolgt mit jeweils ca. 75 Ausbildungsplätzen im Einzelhandel oder im Bereich Erziehung und Unterricht.

Kaum Berufsfindungsmessen möglich gewesen

„Zum Ende des Beratungsjahres hat sich die Situation deutlich entspannt. Auch, weil wir wieder aktiv an den Schulen sein konnten. Dennoch muss man sagen, dass die aktuellen Schulentlassenen aufgrund der ganzen Corona-Einschränkungen kaum Berufsorientierung erlebt haben. Es waren kaum Berufsfindungsmessen möglich, Praktika konnten nicht absolviert werden und der Kopf war von dem ganzen Homeschooling und den anstehenden Prüfungen auch nicht wirklich frei“, erklärt die Agenturchefin, Anja Huth.

Im Berufsberatungsjahr 2021/2020 meldeten sich 881 Jugendliche (-8,7 Prozent). 37 Jungen und Mädchen aus dem Salzland suchen noch eine Ausbildung. Das sind acht Bewerber mehr als im Vorjahr.

In der Kreisstadt war die Diskrepanz zwischen gemeldeten Bewerbern (275) und Ausbildungsstellen (384) am größten. Den größten Rückgang, mit fast 60 Prozent der Ausbildungsstellen sind im Gesundheits-und Sozialwesen in Bernburg zu verzeichnen, gefolgt mit 40 Prozent weniger Lehrstellen in der Baubranche. 60 Prozent mehr Lehrstellen gab es in der Gastronomie und 40 Prozent im kaufmännischen Bereich. Insgesamt konnten 17 Ausbildungsstellen in Bernburg und Umgebung nicht besetzt werden und seit dem Beginn des Berufsberatungsjahres wurden 15 Jungen und Mädchen weniger gemeldet. Insgesamt suchten dort 260 Jungen und Mädchen einen Ausbildungsplatz.